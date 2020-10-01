В аптеках Ставрополья появятся препараты против коронавирусной инфекции

По словам Колесникова, эти «препараты вносятся в жизненно важный перечень лекарств». И в ближайшее время они поступят в аптеки нашего региона
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников 1 октября рассказал, что в наших стационарах уже используются препараты против коронавирусной инфекции.
- Препараты работают, прежде всего, у пациентов которые нуждаются в стационарном лечении, - поделился он.
По словам Колесникова, эти «препараты вносятся в жизненно важный перечень лекарств». И в ближайшее время они поступят в аптеки нашего региона.
Цена на лекарственные препараты будет фиксирована.
- Мы не ожидаем ажиотажа на повышение цен на этот препарат . Цена будет регулироваться государством, - уточнил Колесников.