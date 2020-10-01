В аптеках Ставрополья появятся препараты против коронавирусной инфекции

По словам Колесникова, эти «препараты вносятся в жизненно важный перечень лекарств». И в ближайшее время они поступят в аптеки нашего региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников 1 октября рассказал, что в наших стационарах уже используются препараты против коронавирусной инфекции.

- Препараты работают, прежде всего, у пациентов которые нуждаются в стационарном лечении, - поделился он.

По словам Колесникова, эти «препараты вносятся в жизненно важный перечень лекарств». И в ближайшее время они поступят в аптеки нашего региона.

Цена на лекарственные препараты будет фиксирована.

- Мы не ожидаем ажиотажа на повышение цен на этот препарат . Цена будет регулироваться государством, - уточнил Колесников.