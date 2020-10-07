На Ставрополье курортников, перевозчиков и командировочных не посадят на карантин

Всем, кто приезжает на Ставрополье воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом, и не имеет там постоянной регистрации, будет выдаваться под роспись уведомление о необходимости соблюдения режима двухнедельной самоизоляции.
Мера не распространяется на межрегиональных пассажиро- и грузоперевозчиков; жителей соседних регионов, приезжающих в наш край на работу в организациях АПК; жителей края, которые работают в других субъектах, а также командировочных и тех, кто приезжает сюда по санаторным путёвкам.
Уже созданы группы, которые будут дежурить на постах при въезде в край, а также в районах аэропортов и железнодорожных вокзалов.
В эти группы войдут сотрудники ГИБДД, полиции, представители органов власти и казачества.
- Работа постов продолжится до тех пор, пока не восстановится санитарно-эпидемиологическая обстановка в крае, - сообщил Юрий Скворцов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что посты въездного контроля установят на Ставрополе с 7 октября. Так, они появятся со стороны Краснодарского края (Кочубеевского) и со стороны Ростовской области (Красногвардейское).
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