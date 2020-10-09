На Ставрополье обновят троллейбусный и трамвайный парк

Власти Ставрополья планируют обновить троллейбусный и трамвайный парк в крае. Минпромторг РФ готов оказать господдержку нашему региону в этой работе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья поручил проработать механизм передачи с 1 января 2021 года электротранспорта Ставрополя и Пятигорска в собственность края.

Оба предприятия являются муниципальными и регулярно сталкиваются с нехваткой финансовых средств на долгосрочное развитие. Об этом Владимир Владимиров сообщил на выездном совещании в Пятигорске.

Так, на балансе обеих организаций в общей сложности находятся 130 троллейбусов и трамваев.

На 2021 год запланировано начало модернизации инфраструктуры обеих организаций.