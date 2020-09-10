Электротранспорт Ставрополя и Пятигорска перейдет в собственность края

Глава Ставрополья поручил проработать механизм передачи с 1 января 2021 года электротранспорта Ставрополя и Пятигорска в собственность края.

Оба предприятия являются муниципальными и регулярно сталкиваются с нехваткой финансовых средств на долгосрочное развитие. Об этом Владимир Владимиров сообщил на выездном совещании в Пятигорске.

— Таким образом, мы снизим финансовую нагрузку на муниципалитеты и создадим дополнительные условия для развития «зелёного» транспорта», — подчеркнул глава региона.

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в часть школ временно вернётся дистанционное обучение. Так, уроки в режиме –онлайн продлятся всего лишь три дня на время голосования.

Голосование пройдёт в 21 территории Ставрополья и будут длиться три дня. Будут довыборы депутата краевой думы, также будут голосовать за депутатов в муниципальные Думы.

Так, чтобы снизить число людей на избирательных участках, голосование начнётся 11 сентября, а закончится в воскресенье, 13 сентября. По традиции часть избирательных участков будут располагаться в школах нашего региона

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