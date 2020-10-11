«Я тебе устрою»: в Дагестане полицейского разжаловали за хамство

Фото: кадр видео

В Дагестане полицейского разжаловали и уволили из правоохранительных органов за хамство по отношению к населению. При чем в МВД подчеркнули: требования сотрудника были законными, однако поведение оказалось не достойным формы.

Инцидент произошел в селе Красный Восход, в Кизлярском районе республики. На кадрах видео сотрудник полиции ссорится с жителями. Причина скандала осталась за кадром. Однако сотрудник полиции обещает женщине «схватить за шею и посадить [в служебную] машину», угрожает недовольным жителям проблемами и обещает «дергать [их] каждый день».

Реакция МВД была однозначной. Пресс-служба сообщила, что полицейский больше не работает в правоохранительных органах.

— Принципиальная и категоричная позиция руководства республиканского МВД обусловлена тем, что жители должны чувствовать со стороны сотрудников полиции поддержку и участие, подобное же поведение недопустимо, — объясняет глава пресс-службы главного управления МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева.