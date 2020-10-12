На Ставрополье от коронавируса умер владелец крупнейшей сети супермаркетов

В Пятигорске скончался крупный бизнесмен Вараздат Исраелян. Мужчина владел крупнейшей в крае сетью супермаркетов "Вершина". Причиной смерти стал коронавирус, сообщили "КП" в мэрии города-курорта.

По данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, активы компаний Исраеляна составили более 4 млрд рублей. В интервью журналу "Pro край" олигарх признавался, что его успех - это заслуга его коллег, с которыми он работал почти всю жизнь.

- Мои сотрудники - это не просто моя команда. Это моя семья. И все, чего я добился за эти годы, - не только моя, но и наша общая заслуга, - говорил мужчина.

Бизнесмен всячески стимулировал рождаемость в своих предприятиях. Так, за четвертого ребенка сотрудник получал машину, а за пятого - двухкомнатную квартиру. Кроме того, Исраелян не выгонял женщин, которые устраивались на работу, будучи беременными.

За несколько дней до смерти олигарх получил награду от Следственного комитета по Ставропольскому краю. Мужчина помог следователям раскрыть дело, в котором пострадал мальчик. Исраелян заметил, что преступление зафиксировали камеры наблюдения, установленные в его фирме, и передал записи ведомству. По ним следователи вычислили подозреваемого.

- Вараздат Владимирович всегда оставался искренним, простым и добрым человеком. Заботился о своем коллективе, искренне любил родной город и край. Глава Пятигорска и коллектив администрации города выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам ушедшего из жизни человека, - сказано в сообщении мэрии Пятигорска.