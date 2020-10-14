В Пятигорске женщина ради отдыха в Турции оплатила долги за ЖКХ и налоги

«Мечты ставропольчанки» чуть не обрушились, когда судебные приставы ограничили ее в праве выезда за пределы страны Фото: Василий Вахрин

Жительница Пятигорска паковала чемодан, представляя, как она уже отдыхает на море в Турции. Но «мечты ставропольчанки» чуть не обрушились, когда судебные приставы ограничили ее в праве выезда за пределы страны.

Так, ради отдыха в Турции женщине пришлось погасить долг в 100 тысяч рублей. Выяснилось, что она задолжала 30 тысяч рублей налоговой инспекции, 50 — Фонду капитального ремонта, 20 — газовой компании. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФССП.

А вот еще был случай: на Ставрополье детей, которые только что вернулись в Россию, чуть по ошибке не увезли обратно в Германию. Всему виной - социальные выплаты.

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