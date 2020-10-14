В Пятигорске проработают возможность перевода медработников роддома в женскую консультацию

Минздрав Ставрополья после встречи замминистра здравоохранения с медперсоналом роддома Пятигорска предложил несколько вариантов, чтобы люди не остались без работы.

Напомним, сегодня, 14 октября Елена Кузьмина

встретилась с протестующими медиками на курорте. Там акушеры и другой средний и младший медперсонал отказались трудиться в новых условиях.

- Непонимание на сегодняшний день имеется в большей степени со стороны среднего и младшего персонала. Мы приехали в Пятигорск, чтобы разъяснить ситуацию на месте, - пояснила Кузьмина.

Для решения проблемы медиков, которые не готовы работать сзараженными коронавирусом пациентами, предложили персонально обсудить возможность временного перехода в женскую консультацию. Еще один вариант — оформление отпуска с сохранением 2/3 оклада.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ессентуках завершается капремонт одного из самых загруженных на КМВ медучреждений:

- Ориентировочно через две недели завершится капремонт родительного дома в Ессентуках, - сообщили замминистра здравоохранения Ставрополья Елена Кузьмина.

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