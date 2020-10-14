Русскому брату Рамзана Кадырова дали пост в Роспотребнадзоре

Висита Кадыров с главой республиканского управления Роспотребнадзора Ритой Термулаевой. Фото: Роспотребнадзор ЧР

Висита Кадыров, он же Витя Пиганов, занял пост заместителя главы Роспотребнадзора по Чеченской Республике. До назначения мужчина работал помощником главы республики.

14 октября русского брата Рамзана Кадырова представили сотрудникам надзорного органа. На встрече были председатель Правительства Чечни Муслим Хучиев и глава республиканского управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

- Это очень ответственная и важная должность, тем более в связи с пандемиеи коронавируснои инфекции. Уверен, с назначением Виситы Ахматовича работа Роспотребнадзора по ЧР выи дет на новыи уровень, - сказал Хучиев.

Отметим, что 13 октября Висите Кадырову исполнился 31 год.

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