Шестеро зараженных коронавирусом пациентов умерли за сутки на Ставрополье

В крае продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В крае продолжает расти число умерших от коронавируса людей. Так, за сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего на Ставрополье за время пандемии умерли 366 человек.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 163 человек. А всего в регионе число заболевших достигло 18393.

Из хороших новостей: за последний день выздоровело 209 человек. А за все время - 13315.

Напомним, губернатор Ставрополья 5 октября подписал распоряжение, согласно которому приезжающих в край гостей обязали соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Эта мера касается тех, кто не зарегистрирован на Ставрополье по месту жительства.

Невыполнение влечет за собой административную ответственность.