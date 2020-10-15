Гости Ставрополя уйдут на двухнедельную самоизоляцию

В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья 5 октября подписал распоряжение, согласно которому приезжающих в край гостей обязали соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

Напомним, эта мера касается тех, кто не зарегистрирован на Ставрополье по месту жительства.

Невыполнение влечет за собой административную ответственность, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Работу по исполнению распоряжения сотрудники городской мэрии организовали вместе с полицией, работниками аэропорта и железнодорожного вокзала.

В составе специально созданных групп представители администрации Ставрополя ведут учет приезжающих в город, вручают им под роспись уведомления о введенном в регионе комплексе ограничений.

В Ставрополе также действует обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что посты въездного контроля установили на Ставрополе с 7 октября.

Так, они появились со стороны Краснодарского края (Кочубеевского) и со стороны Ростовской области (Красногвардейское). В этих местах дежурят сотрудники ГИБДД, представители местных органов власти и казачества.

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