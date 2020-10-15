На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье до конца 2020 года поступит еще 1213 комплектов вакцины против COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона.

По его словам, пока в этапе исследования вакцины против COVID-19 участвуют медики нашего края. Группа из 42 человек чувствует себя хорошо.

- Нам нужно продержаться до тех пор, пока не сможем для борьбы с вирусом широко использовать вакцинацию, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае продолжает расти число умерших от коронавируса людей.

Так, за сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего на Ставрополье за время пандемии умерли 366 человек.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 163 человек. А всего в регионе число заболевших достигло 18393.

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