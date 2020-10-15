В Ставрополе суд огласил приговор экс-зампреду краевого правительства Кувалдиной

Ирина Кувалдина

Бывшего зампреда регионального правительства Ирину Кувалдину суд приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, а также лишил права занимать государственную должность сроком на два года

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ленинском районом суде Ставрополя прошло очередное заседание по делу Кувалдиной. Все ожидали оглашение приговора, но точку в этом деле так и не поставили.

Так, в октябре 2020 года прокуратура передала в суд уголовное дело Ирины Кувалдиной. Чиновница обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, она, занимая кресло вице-премьера регионального правительства, незаконно выделила субсидию колледжу, которым на тот момент руководил ее муж.

13 октября ожидалось вынесение приговора. Судья выслушал все стороны, ушел в совещательную комнату для принятия решения.

После секретарь секретарь сообщил, что пока дата оглашения приговора неизвестна.

Против супруга чиновницы Павла Кувалдина судебный процесс завершен. Он также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Известно, что колледжу из региональной казны направили около двух с половиной миллионов рублей на создание безбарьерной среды для инвалидов — учащихся колледжа.

Там субсидия была в 34 млн рублей, из них 2,6 млн рублей, якобы пошли на формирование безбарьерной среды. Хотя к тому времени программа завершилась.

Тогда уголовную ответственность с Павла Кувалдина сняли. Суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей. Сегодня, 15 октября стало известно, что суд уже вынес приговор.

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