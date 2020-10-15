На Ставрополье администрация города купила кроссовер для бухгалтеров за 1,5 млн рублей

Автомобиль Renault Arkana на московском международном автомобильном салоне в МВЦ `Крокус Экспо` Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для нужд МКУ «Учетный центр НГО СК» купили машину Renault Arkana белого цвета. Поставщиком иномарки выступила фирма из Волгодонска Ростовской области. Так, тендер на покупку кроссовера разыграли на официальном сайте госзакупок.

Заказчиком выступила администрация Новоалександровского городского округа. Известно, что иномарка предназначена для муниципального казенного учреждения.

А там оказывают услуги в области бухгалтерского учёта, финансового аудита, налогового консультирования.

За эту машину готовы были заплатить 1 миллион 436 тысяч рублей.

Среди характеристик – климат и круиз-контроль, ключ-карта с функциями «свободные руки», другие современные девайсы.

На официальном сайте Renault говорится, что стоимость Arkana варьируется от 1 155 000 до 1 590 000 рублей в зависимости от комплектации.

Судя по итоговой цене тендера — 1 миллион 428 тысяч рублей, иномарка была в предмаксимальной конфигурации Style.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бывшего зампреда регионального правительства Ирину Кувалдину суд приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей, а также лишил права занимать государственную должность сроком на два года.