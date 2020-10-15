На Ставрополье сотрудников органов исполнительной власти переведут на удаленку

Половину сотрудников органов исполнительной и муниципальной власти Ставрополья переведут на удаленную работу. Соответствующее постановление 15 октября подписал губернатор региона.

Известно, что с 19 октября по 1 ноября включительно отправят на дистанционную работу половину штата министерств, комитетов, управлений.

Муниципальным администрациям рекомендовано поступить так же.

Исключение составят сотрудники органов исполнительной власти Ставрополья, определенных региональным координационным советом по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 5 октября подписал распоряжение, согласно которому приезжающих в край гостей обязали соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

Напомним, эта мера касается тех, кто не зарегистрирован на Ставрополье по месту жительства.

Невыполнение влечет за собой административную ответственность, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Работу по исполнению распоряжения сотрудники городской мэрии организовали вместе с полицией, работниками аэропорта и железнодорожного вокзала.