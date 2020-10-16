На Ставрополье из-за коронавируса могут продлить осенние каникулы

По мнению Владимира Владимирова, это «позволит создать дополнительную «эпидемиологическую паузу»

Губернатор Ставрополья обсудил с министром образования края Евгением Козюрой. возможность добавления еще одной недели осенних каникул для школьников.

— Коронавирус наступает интенсивнее, скоро к нему начнут присоединяться грипп и ОРВИ. Проработайте возможность продления осенних школьных каникул. Например, чтобы они шли не с 1 по 8 ноября, как планировалось, а до 15 ноября, — подчеркнул глава региона.

По мнению Владимира Владимирова, это «позволит создать дополнительную «эпидемиологическую паузу». Подготовить предложения нужно таким образом, чтобы родители четко понимали ситуацию ещё до начала каникул, пояснил губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что половину сотрудников органов исполнительной и муниципальной власти Ставрополья переведут на удаленную работу. Соответствующее постановление 15 октября подписал губернатор региона.

Известно, что с 19 октября по 1 ноября включительно отправят на дистанционную работу половину штата министерств, комитетов, управлений.

Муниципальным администрациям рекомендовано поступить так же.