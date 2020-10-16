Минздрав Ставрополья пообещал коронавирусные выплаты медикам роддома Пятигорска

Все медсотрудники, которые работают с зараженными коронавирусом в перепрофилированном ковидном госпитале в Пятигорске, будут получать положенные стимулирующие выплаты. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Так, комиссия Минздрава региона провела проверку в Пятигорском родильном доме. Члены комиссии проверили документацию, в том числе, в части заключения трудовых договоров с персоналом, организации работы сотрудников, учета рабочего времени, начисления заработной платы и стимулирующих выплат.

Были сделаны замечания по ведению документации, оформлению трудовых отношений и т.д. В ближайшее время администрация роддома обязана устранить все выявленные недочеты.

После встречи с представителями Минздрава большинство авторов видеообращения заявили о готовности продолжить работу в медучреждении, а те, кто по состоянию здоровья или по другим причинам не могут работать с Covid-пациентами, будут временно трудоустроены в других медучреждениях с сохранением основного места работы.

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А те, кто не могут работать с коронавирусными пациентами, временно трудоустроят в другие больницы (подробнее)