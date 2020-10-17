Ставропольские депутаты хотят изменить правила выдачи земли школам

Фото: Дума Ставропольского края

В Ставропольском крае депутаты выступили с инициативой предоставлять школам сельскохозяйственную землю в бессрочное пользование для создания ученических производственных бригад. Соответствующий законопроект, предполагающий изменения в Земельном кодексе РФ и федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», региональная Дума отправила на рассмотрение в Госдуму.

В настоящее время школы могут обзавестись участком только на конкурсной основе в аренду. Ставропольские депутаты уверены, что предлагаемые изменения «восполнят пробел правового регулирования». Ведь у государственных и муниципальных общеобразовательных заведений появится возможность по целевому предоставлению получать землю в постоянное пользование, в том числе для профориентации детей.

- Роль школы в нравственном, физическом и трудовом воспитании существенно возрастает. Поэтому многолетний опыт и традиции ученических производственных бригад помогут эффективно реализовать эти задачи, - убеждены представители Думы Ставропольского края. - Если предлагаемые изменения будут поддержаны на федеральном уровне, это положительно отразится на подготовке молодых специалистов для агропромышленного комплекса.