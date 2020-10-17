«Папа через раз одобрял модельные занятия»: девочка с Кавказа стала красивейшей в Москве

Фото: личный архив героини публикации

В Сочи юные красавицы со всей России готовятся к участию в самом старейшем в стране конкурсе красоты «Краса России — 2020». Он пройдет в три этапа: на первом — жюри оценят талант конкурсантки, на втором — выступление в национальном костюме, в третьем — интеллектуальные способности.

Ставрополье в проекте представляет девочка из Минеральных Вод Настя Альмяшева. В прошлом году она уехала в Москву, поступив на журналиста во МГИК. И тогда же приняла участие в «Юная Мисс-Москва — 2019». Настя обошла всех: не только столичных девушек, но и таких же как она приезжих конкурсанток из других регионов. Так и стала Альмяшева участницей престижного конкурса «Краса России». Но признается, что модельное искусство в семье никто не воспринимает всерьез. И хотя мама отдала ее в агентство еще в 4 годика, родители не хотят, чтобы дочь все свое время уделяла индустрии красоты: «Учеба превыше всего».

Фото: личный архив героини публикации

- Я выросла на Кавказе, понятно, какие принципы в семье. Папа через раз одобрял модельные занятия. Но я никогда за рамки не выходила, веду себя достойно, я абсолютно чиста в этом отношении, - делится Настя с «КП».