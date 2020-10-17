Заурбек Сидаков уступил земляку в борьбе за «золото» России

Один из самых знаменитых в России вольных борцов Заурбек Сидаков из Северной Осетии выбыл из турнира, уступив земляку Хетику Цаболову возможность побороться за «золото» России. Теперь Сидакову остается надеяться лишь на «бронзу» в утешительном чемпионате, если Хетик пройдет в финал. Чемпионат России по вольной борьбе проходит во Владикавказе.

Поражение стало поистине сенсацией. Ведь 24-летний Заурбек Сидаков — гордость российской Федерации по вольной борьбе. Тяжеловес живет в Беслане и на соревнованиях представляет не только родную Северную Осетию, но и Ханты-Мансийский автономный округ. За крепкими плечами Заурбека пять побед в международном турнире Гран-При Иван Ярыгин, два «золота» чемпионатов России, Кубок мира...

Став 2-кратным чемпионом мира прошлой осенью, Заурбек попал в восьмерку вольников планеты, кому удалось сохранить свой титул, и в девятку борцов Сборной России, завоевывавших квоту на участие в Олимпийских играх в Токио. Год Сидаков пахал как вол, пропадая на тренировках в горах Осетии. Но запланированные в 2020-м игры сорвались из-за COVID-пандемии, и на огорчение участникам и болельщикам Международный олимпийский комитет заявил о переносе соревнований на следующий год.