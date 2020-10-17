В Ставрополе осудили директора училища олимпийского резерва

В Ставрополе Промышленный районный суд вынес приговор директору училища олимпийского резерва, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что руководитель в сговоре с фирмой нашел стороннего специалиста для проведения закупок — учреждению выделили больше 14 млн рублей из федерального бюджета на приобретение нового спортивного оборудования.

Специалисту директор училища передал утвержденный список оборудования и электронную цифровую подпись учреждения. Это позволило разыграть тендер в пользу одной фирмы — контракт подписали с одного и того же IP-адреса.

Естественно, поставляемое оборудование не стоило тех денег, которые получила компания. Проверка показала, что разница между реальной ценой товара и накладной оказалась 6 млн рублей.

Решением суда директор училища оштрафован на 60 тысяч рублей и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года.