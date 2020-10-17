Из-за аномальной жары в Ставрополе зацвели деревья

Прошла большая часть осени, и природе пора уже задуматься о «спячке». Но в Ставрополе из-за недели аномальной жары до +30 зацвели каштаны! А в ботаническом саду — сирень!

Но если для жителей других регионов России это может показаться чем-то невероятным, то на Ставрополье такую картину периодически наблюдают. Два года назад зацвела сирень после морозов и снегопада 2 декабря в Изобильном, а еще раньше прямо накануне Нового года в краевом центре распустились одуванчики и фиалки.

Кстати, теплая погода продлится недолго. Уже новая неделя начнется в крае с дождей и грозы. И температура воздуха днем местами упадет до +16 в понедельник.