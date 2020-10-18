На Ставрополье установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом

На Ставрополье зафиксировали новый антирекорд по приросту больных коронавирусом за сутки. Прошлый максимум установили вчера.

18 октября коронавирусом заболели 175 человек. Всего инфицированных в Ставропольском крае - 18906 человек. Из них выздоровели 13804 пациента (+53 за сутки) и умерли 376 зараженных (+4 за сутки).

- Объём исследований на COVID-19 по-прежнему на высоких отметках. За весь период проведено уже около 653 тысяч таких исследований. Большой охват выявляет новые факты заражения. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Врачи борются за жизнь каждого пациента, - пишет губернатор.

Отметим, что в четверг был установлен другой антирекорд. За сутки на Ставрополье зарегистрировали 6 смертей - большего прирост летальных случаев у нас не было.