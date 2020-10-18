Синоптики прогнозируют ливни с грозой на Ставрополье

18 октября на Ставрополье вернутся грозовые дожди. В некоторых территориях осадки будут сильными, передает региональное управление Гидрометцентра.

Дожди польют в западных районах края к концу дня, возможна гроза. До этого температура будет колебаться от 23 до 28 градусов. Ночью осадки пойдут и в Ставрополе, похолодает до 8 градусов.

19 октября дожди распространятся по другим территориям Ставропольского края. Температура не поднимется выше 21 градуса, в Ставрополе - выше 18 градусов. Ночью на 20 октября ситуация не изменится. И только днем осадки должны прекратиться. На Ставрополье температура поднимется до 18 градусов, в Ставрополе - до 15 градусов.

Отметим, что сейчас, 18 октября, в каждом городе и районе установлен самый высокий, пятый, класс пожароопасности.