На Ставрополье 175 человек заразились коронавирусом за сутки

На Ставрополье за сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд, прошлый был 171, следует из данных, опубликованных Владимиром Владимировым.

Всего в крае выявили 18906 заболевших коронавирусом. Выздоровели 13804 больных. За сутки от инфекции умерли четыре зараженных, всего летальных исходов - 376. Ставропольские специалисты провели свыше 653 тысяч исследований на COVID-19.

- Объём исследований на COVID-19 на высоких отметках. Коронавирус по-прежнему представляет серьёзную угрозу здоровью. И только соблюдение мер профилактики может помочь избежать пагубных последствий. Нужно стараться держать инфекцию на расстоянии, - написал губернатор Ставропольского края.