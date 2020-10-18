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На Ставрополье 175 человек заразились коронавирусом за сутки

Это новый максимум, который побил вчера поставленный антирекорд
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье за сутки выявили 175 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд, прошлый был 171, следует из данных, опубликованных Владимиром Владимировым.

Всего в крае выявили 18906 заболевших коронавирусом. Выздоровели 13804 больных. За сутки от инфекции умерли четыре зараженных, всего летальных исходов - 376. Ставропольские специалисты провели свыше 653 тысяч исследований на COVID-19.

- Объём исследований на COVID-19 на высоких отметках. Коронавирус по-прежнему представляет серьёзную угрозу здоровью. И только соблюдение мер профилактики может помочь избежать пагубных последствий. Нужно стараться держать инфекцию на расстоянии, - написал губернатор Ставропольского края.