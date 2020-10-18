Переболевшие коронавирусом пройдут реабилитацию на Ставрополье

Переболевшие коронавирусом или те, кому трудно далась длительная самоизоляция, пройдут курс реабилитации на Ставрополье. Соответствующие программы уже есть во всех санаториях Минеральных Вод, передает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

Программы направлены на укрепление иммунитета и нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В курс включены электрофорез, магнитотерапия, кислородная барокамера, «соляная» комната, лечебные ванны, грязевые аппликации, микроклизмы из настоя лекарственных трав и криотерапия. Последняя, кроме того, дает омолаживающий эффект.

- Санаторно-курортные организации региона работают с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, обеспечены необходимыми приборами рециркуляции воздуха, термометрии, санитайзерами. Проводится регулярная обработка поверхностей и помещений, - уверяют в краевом министерстве туризма.

За время пандемии ставропольские курорты посетили около 75 тысяч человек. На месяц забронировано более 30 тысяч путевок. Способствует спросу программа по возврату кэшбека за путешествие. Инициатива действует в 69 здравницах и отелях Ставрополья.