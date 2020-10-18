Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Четверо больных коронавирусом умерли на Ставрополье за сутки

Количество летальных исходов выросло до 376
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий

На Ставрополье 18 октября зарегистрировали четыре новых смертей от коронавируса. Число летальных исходов увеличилось до 376, передает краевое управление Роспотребнадзора.

За сутки зафиксировали 175 больных COVID-19. Врачи выписали еще 53 пациентов. Всего в Ставропольском крае 18906 случаев заражения, из которых 13804 закончились выздоровлением. Количество исследований на коронавирус превысило 653 тысячи.

Отметим, что 18 октября был зафиксирован максимум по суточной заболеваемости. А 15 октября был поставлен антирекорд по смертности - в этот день стало известно о шести летальных исходах.