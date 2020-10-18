Четверо больных коронавирусом умерли на Ставрополье за сутки

На Ставрополье 18 октября зарегистрировали четыре новых смертей от коронавируса. Число летальных исходов увеличилось до 376, передает краевое управление Роспотребнадзора.

За сутки зафиксировали 175 больных COVID-19. Врачи выписали еще 53 пациентов. Всего в Ставропольском крае 18906 случаев заражения, из которых 13804 закончились выздоровлением. Количество исследований на коронавирус превысило 653 тысячи.

Отметим, что 18 октября был зафиксирован максимум по суточной заболеваемости. А 15 октября был поставлен антирекорд по смертности - в этот день стало известно о шести летальных исходах.