Покойник украл машину у жителя Ставрополья

В Невинномысске 53-летний мужчина заявил, что его машину угнал мертвый знакомый. Местная полиция нашла автомобиль и виновного в краже, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Заявление в полицию горожанин отнес из корыстных побуждений. В 2015 году мужчина продал машину. А предполагаемый вор уже три года как умер.

Выяснилось, что заявитель хотел закрыть регистрацию транспортного средства. Но у него ничего не получилось потому, что он не погасил штрафы за нарушение ПДД. Мужчину предполагал, что снова продаст машину и закроет долг. Кроме того, он надеялся, что из-за его замысла никто не пострадает. Так, уголовное дело по факту кражи было бы прекращено из-за смерти подозреваемого.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос", - сказано в сообщении МВД по Ставропольскому краю.