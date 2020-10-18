Полиция Ставрополья опровергла фейк о волонтерах-отравителях

Полиция Ставрополья опровергла информацию о волонтерах-отравителях. Сообщения о том, что в регионе орудует группа хитрых грабителей, распространяли в мессенджерах, передает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В аудиосообщении неизвестная женщина призывала людей не верить волонтерам. По ее словам, группа лиц ходит по домам и "безвозмездно предлагает пачку медицинских масок". Согласившиеся якобы начинают примерять, какой размер средств защиты подходит им, и теряют сознание. Все маски, уверяет автор, пропитаны наркотическими средствами. После обманутого человека грабят.

В МВД России по Ставропольскому краю заявили, что эта информация - вымысел. В ведомстве напомнили, что распространение заведомо ложной информации карается уголовно.