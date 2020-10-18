Киллера, расстрелявшего бизнесмена у магазина, задержали в Ингушетии

В Ингушетии задержали предполагаемого киллера бизнесмена Ахмеда Баркинхоева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Ингушетия.

14 сентября предприниматель возвращался домой. По пути заехал в магазин в Назрани, а на выходе его уже ждал убийца. Киллер несколько раз выстрелил в Баркинхоева и скрылся. Объявленный план "Перехват" не сработал. Мужчину поймали только 17 октября.

- В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении убийства задержан. Расследование продолжается, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас идет допрос фигуранта дела. Одна из версий преступления - заказ.