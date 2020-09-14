Бизнес или кровная месть: в Ингушетии киллер расстрелял предпринимателя

Иллюстративное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ингушетии неизвестный расстрелял бизнесмена. Убийство произошло в Назрани, киллер ждал дельца у выхода из магазина. Среди возможных причин нападения — проблемы с в бизнесе и кровная месть.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в силовых структурах, нападение было совершено вечером в понедельник в крупнейшем городе региона — Назрани. 49-летний Ахмед Баркинхоев по дороге домой решил посетить продуктовый магазин. На выходе его ждал киллер, вероятнее всего с сообщником.

По предварительной информации Баркинхоев был расстрелян из пистолета. После этого преступники прыгнули в машину и скрылись с места преступления.

— В городе объявлен план «Перехват», — сообщил собеседник «КП». — Все посты находятся в режиме повышенной готовности, преступников ищут.

Тем временем на месте преступления работают следователи. Прорабатывается множество версий, среди которых, в частности, проблемы и соперничество в бизнесе, а также кровная месть. «КП» продолжает следить за развитием событий.

Отметим, что за последние месяцы в Ингушетии произошел ряд громких преступлений. Конфликты на почве кровной мести, разборки сектантов, расстрел уединившегося с девушкой росгвардейца боевиками, несколько контртеррористических операций и задержания членов религиозной секты баталхаджинцев. В том числе их лидера, депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева за финансовые махинации.

Отметим, что часть ячейки баталхаджинцев следователи считают мощнейшей криминальной группировкой. Так, по версии правоохранителей, именно члены вирда (религиозной общины, — ред.) организовали убийство главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве. Обвинения им уже официально предъявлены СК.

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