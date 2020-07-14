2020-07-14T14:31:24+03:00
Общество

Глава клана: кто такой Якуб Белхороев, задержанный за многомиллионные махинации

"КП" заглянула в биографию фигуранта громкого дела
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Якуб Белхороев. Фото: ideputat.er.ruЯкуб Белхороев. Фото: ideputat.er.ru
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В Ингушетии сотрудники ФСБ и МВД России задержали депутата Народного собрания республики Якуба Белхороева. По данным Следственного комитета России, его подозревают в хищении 17 миллионов рублей. В должности главы Фонда социального страхования он по фальшивым документам оформил инвалидность на себя, членов семьи и близких знакомых.

Правда, по другой информации, Якуба Белхороева могут проверить и на причастность к убийству руководителя Центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которого вместе с братом Абдулахмедом убили 2 ноября в Москве.

Сейчас депутат и глава клана находится под стражей. Фото: ingushetia.tv

Сейчас депутат и глава клана находится под стражей. Фото: ingushetia.tv

Мотивом для убийства называют кровную месть. 31 декабря 2018 года неизвестные расстреляли машину главы "баталхаджинцев" (религиозная секта, клан — Ред.) Ибрагима Белхароева. Мужчина скончался. Представители клана посчитали, что смерть их лидера связана с Эльджаркиевым.

Сейчас установлены все, кто участвовал в убийстве главы Центра "Э". С осени 2019 года следователи ищут заказчика. Среди подозреваемых - несколько влиятельных членов ингушских общин, в том числе - "баталхаджинцы".

ДОСЬЕ «КП»

Якуб Белхароев - внук почитаемого в Ингушетии духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и один из лидеров баталхаджинской религиозной организации. Родился в 1956 году в селе Ленинское Джамбулской области (теперь - Жамбылская область, Казахстан). Начинал трудовую деятельность как шофер в РПО «Сельхозтехника». До распада Советского Союза работал специалистом Октябрьского райисполкома ЧИАССР. В это время получил первое высшее образование - бухгалтера.

Обыск в "доме-музее" арестованного ингушского депутата.Видео: соцсети

В течение пяти лет, до 1998 года, занимал пост главного специалиста мэрии Грозного. До 2011 года работал заместителем генерального директора в нескольких предприятиях. Позднее возглавил мэрию Магаса.

С 2014 года - управляющий регионального отделения Фонда социального страхования России по Ингушетии. С 2016 - депутат республиканского парламента.

Согласно декларации чиновника за 2018 год, Белхороев заработал 1,74 миллиона рублей. В собственности у него квартира в 67,7 квадратных метра и шесть отечественных машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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