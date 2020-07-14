20 иномарок и 219 антикварных часов: появилось видео с обысков дома-"музея" главы ингушского клана

В сети появилось видео обыска дома арестованного ингушского депутата и главы местного клана "баталхаджинцев" Якуба Белхороева в селе Сурхахи. Жилище чиновника удивило силовиков - не каждый день увидишь такой роскошный музей.

В доме мужчины обнаружили 20 иномарок, 219 антикварных часов, шкафы со стариной литературой и огромными портретами. Отметим, что в декларации за 2018 год депутат владел шестью машинами, но все они были отечественными. Заработок Белхороева составлял 1,74 миллиона рублей.

Обыск в "доме-музее" арестованного ингушского депутата.Видео: соцсети

Сейчас чиновник фигурирует в деле о хищении 17 миллионов рублей. Будучи главой Фонда социального страхования Республики Ингушетия, он оформил фальшивую инвалидность себе, членам семьи и близким друзьям, передает пресс-служба Следственного комитета России. Его задержали 10 июня.

Правда, источники в правоохранительных органах сообщают, что Белхороева проверяют на причастность к убийству главы Центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. На это, к примеру, указывает то, что финансовым делом занимается тот же самый следователь.

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Сейчас депутат и глава клана находится под стражей. Фото: ingushetia.tv

Дело об убийстве началось в ноябре 2019 года. Киллер расстрелял силовика в Москве. Абдулахмед попытался помочь брату, но убийца расправился и с ним. Оба мужчины погибли на месте.

Согласно версии следователей, причиной убийства стала кровная месть. В конце 2018 года неизвестные расстреляли машину с Ибрагимом Белхороевым - бывшим главой "баталхаджинцев". Члены клана посчитали, что к этому причастен Ибрагим Эльджаркиев. В начале 2019 года на силовика совершили покушение, в ходе которого пострадали два охранника, а еще один - скончался. Сам глава Центра "Э" остался невредим.

По делу о покушении на Эльджаркиева больше трех десятков подозреваемых, по делу об убийстве - уже пять. После того, как установили исполнителей, следствие начало искать заказчика. Сотрудники правоохранительных органов полагали, что ими могли стать несколько влиятельных членов ингушских общин. В том числе - "баталхаджинцев".

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