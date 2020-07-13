2020-07-13T14:44:19+03:00
Происшествия

Арестованного ингушского депутата лишили членства в партии

Якуба Белхороева подозревают в хищении, но источники сообщают о другой причине интереса со стороны следствия
Варвара АНТОНОВА
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Якуб Белхароев. Фото: ingushetia.tvЯкуб Белхароев. Фото: ingushetia.tv
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Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата Народного собрания и экс-управляющего отделения Фонда социального страхования Ингушетии Якуба Белхороева. Чиновника подозревают в хищении 17 миллионов рублей. Мужчина оформил себе, членам семьи и близкому окружению липовую инвалидность, передает пресс-служба Следственного комитета России.

Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что Белхороева задержали по подозрению в причастности к убийству главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. На это указывает то, что экономическое уголовное дело рассматривает тот же самый следователь, что и убийство, уточняет "Интерфакс".

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Ранее "КП - Северный Кавказ" сообщала, что следствие ищет заказчика преступления. В совершении подозревали "несколько влиятельных членов ингушских общин". В том числе - "баталхаджинцев", один из лидеров которых - Якуб Белхороев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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