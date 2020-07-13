Арестованного ингушского депутата лишили членства в партии
Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата Народного собрания и экс-управляющего отделения Фонда социального страхования Ингушетии Якуба Белхороева. Чиновника подозревают в хищении 17 миллионов рублей. Мужчина оформил себе, членам семьи и близкому окружению липовую инвалидность, передает пресс-служба Следственного комитета России.
Однако источники в правоохранительных органах сообщают, что Белхороева задержали по подозрению в причастности к убийству главы центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. На это указывает то, что экономическое уголовное дело рассматривает тот же самый следователь, что и убийство, уточняет "Интерфакс".
Пятое уголовное дело возбудили на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого
Ранее "КП - Северный Кавказ" сообщала, что следствие ищет заказчика преступления. В совершении подозревали "несколько влиятельных членов ингушских общин". В том числе - "баталхаджинцев", один из лидеров которых - Якуб Белхороев.
ИСТОЧНИК KP.RU