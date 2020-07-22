Политики, сектанты, боевики: убийц главы ЦПЭ Ингушетии обвинят в терроризме

Сектантам и фигурантам дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата предъявят обвинения в терроризме. Об этом сообщает информированный источник в правоохранительных структурах.

Как утверждает собеседник «КП», представителям секты баталхаджинцев вменят преступления по статьям «Террористический акт» и «Организация террористического сообщества, а также участие в нем».

Якуб Белхароев. Фото: parlamentri.ru

Вместе с тем, продолжается расследование противоправной деятельности лидера клана баталхаждинцев и депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева. Политика подозревают в растрате 17 миллионов рублей, а в республике продолжаются серии обысков. Связаны ли эти дела и будут ли предъявлены политику обвинения в терроризме, источник не уточнил. «Интерфакс» утверждает, что расследования ведет один следователь.

Убийство Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева датируется 2 ноября 2019 года. Во время его визита в Москву киллер подкараулил его у дома родного брата Ахмеда. Полицейского без шансов расстреляли в упор. Ахмед Эльджаркиев попытался спасти брата, но стал второй жертвой убийцы.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

Фигурантами уголовного дела об убийстве главы ЦПЭ стали несколько десятков человек. Большинство из них принадлежит к влиятельной на территории республики секте баталхаджинцев — последователей учения шейха Батал-Хаджи Белхороева. По одной из версий, они считали Эльджаркиева причастным к убийству одного из лидеров вирда — Ибрагима Белхороева. К слову, первое покушение на Эльджаркиева произошло меньше, чем через две недели после его смерти.

СПРАВКА «КП»

Баталхаджинцы — закрытая религиозная община, обладавшая огромным влиянием на территории Ингушетии. Численность — порядка 5 тысяч человек. Члены секты должны были следовать заветам духовного учителя Батал-Хаджи Белхороева и подчиняться лидеру вирда — наследнику шейха. До своего задержания, баталхаджинцев возглавлял Якуб Белхороев.

После убийства Ибрагима Эльджаркиева источники сообщали, что следствие с трудом разбиралась в структуре общины. Есть сведения, что клан обладал своей оборонительной структурой и был причастен к ряду предступлений на территории республики. Вероятно, с этим и могут быть связаны возбужденные уголовные дела о терроризме.

Отметим, что в среду появилась информация о проведении обысков в доме брата Якуба Белхороева — Мустафы. Влиятельный баталхаджинец является председателем Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации вокруг преступлений членов секты.

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