В Назрани проходят обыски в доме брата ингушского депутата

22 Июль 2020 2020-07-22T14:30:58+03:00

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Правоохранительные органы обыскивают дом председателя Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии Мустафы Белхороева в Назрани. Мужчина приходится братом арестованного по делу о растрате депутата регионального парламента Якуба Белхороева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пока что официального подтверждения этой информации нет. В Контрольно-счетной палате Республики Ингушетии говорят, что Мустафа Белхороев в отпуске. "КП - Северный Кавказ" следит за развитием событий.

Мустафа Белхороев занял пост председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии в 2014 году. Ранее он работал советником главы Ингушетии и помогал в вопросах ЖКХ, транспорта и строительства.

Его брата задержали в июле. Депутат проходит по делу о растрате. Будучи главой Фонда социального страхования Республики Ингушетии, Якуб Белхороев оформил себе, членам семьи и близкому окружению инвалидность по липовым документам. Ущерб оценили в 17 миллионов рублей. Ранее и у него проходил обыск. Что нашли оперативники - в материале "КП - Северный Кавказ".

Обыск в "доме-музее" арестованного ингушского депутата.Видео: соцсети

Источники в правоохранительных органах сообщают, что депутату могут добавить еще одну статью. По его словам, главу ингушского клана подозревают в причастности к убийству главы Центра "Э" МВД России по Ингушетии. Официального подтверждения пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU