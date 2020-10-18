Внедорожник кубарем скатился с горы на празднике в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии "Нива" свалилась с горы во время автопробега. Среди пострадавших - семья из четырех человек, передает республиканское министерство здравоохранения.

18 октября "Нива" застыла на крутом пригорке близь города Баксан. Водитель хотел было сдавать назад - даже авто внизу уже разъехались. Но как только машина начала движение, ее закрутило. Инцидент попал на видео. Судя по кадрам, внедорожник опрокинулся не менее десяти раз. "Ниве" повезло, что на ее пути специально встала другая машина, которая приостановила падение. Отмечается, что это все произошло на автопробеге, посвященном дню рождения первого президента Кабардино-Балкарской Республики Валерия Кокова.

- В результате пострадали 4 человека, в том числе - 14-летний подросток. Реанимационная бригада госпитализировала пострадавших с травмами ле гкои и среднеи тяжести. Им была оказана первая медицинская помощь, - сказано в сообщении ведомства.

После обследования в республиканской клинике двух человек, в том числе - ребенка, положили в больницу. Остальные продолжат лечение амбулаторно. Контроль за ситуацией взял на себя Минздрав КБР.