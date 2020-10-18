Минобр Ставрополья со скрипом разорвал контракт с подрядчиком

Министерство образования Ставрополья уже 10 месяцев борется с ООО "Витадини" в суде. Ведомство не могло разорвать контракт с недобросовестным подрядчиком, следует из материалов дела.

31 мая 2019 года между сторонами был заключен контракт, по которому бурятская компания должна была собрать и проанализировать данные о качестве работы учебных учреждений Ставрополья. В том числе - закрытой Горнозаводской школы для несовершеннолетних правонарушителей, Казачьего кадетского корпуса в Буденновске, детских домов и коррекционных школ-интернатов. Стоимость тендера - 692 тысячи рублей.

Работу по договору заканчивали в октябре, но исполнитель вышел на утверждение перед независимым советом только в ноябре. Эксперты заключили, что требования контракта не выполнены. Помимо этого, 21 ноября в Минобр пришел конверт от "Витадина" с диском, на котором должны были быть все документы. Но он оказался пустым. Кроме того, от руководителей оцениваемых учреждений начали приходить извещения о недостоверности сведений.

Из-за нарушений сроков и качества работ министерство образования Ставрополья решило разорвать контракт с подрядчиком и потребовало выплатить штраф в 20 тысяч. Бурятская компания пошла с ответным иском, уверяя, что выполнила работу по договору. Она хотела получить деньги за тендер и 18 тысяч пени.

Ставропольский Арбитражный суд и 16 арбитражный апелляционный суд встали на сторону Минобра. В декабре 2020 года пройдет заседание в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.