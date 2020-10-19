На Ставрополье лаборатории проводят диагностику коронавируса без выходных

Сомнение в достоверности показателей заболеваемости высказали в соцсетях. Комментаторы предположили, что в будни и выходные не может быть примерно одинаковых цифр, ведь у частных медцентров график 5/2, а значит, и показатель должен снижаться.

В Минздраве Ставропольского края рассказали, что основной массив результатов анализов поступает из госучреждений, которые работают без выходных. Таких в нашем крае на сегодняшний день 23. Часть из них ведут исследования круглосуточно.

— Дело в том, что в амплификатор проводят несколько загрузок в сутки. Он рассчитан на 36-46 проб, и если их будут загружать один раз в сутки, работа по выявлению будет не такой эффективной, — объяснили в Минздраве региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что среди жителей Ставрополья продолжает распространяться информация о волонтерах, которые дают примерять маски с наркотиками. Эту информацию прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров:

- Снова - ложь от «заботливых» информаторов. Такое сообщение прислали на днях в директ бдительные ставропольцы. Когда авторы это писали, видимо, забыли, что все одноразовые маски сшиты по одному лекалу. И мерить их совершенно бессмысленно, - поделился глава региона.

Владимиров добавил, что волонтеры оказывают помощь тем, кто в ней нуждается – в первую очередь, пожилым людям.

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