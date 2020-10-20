Четверо зараженных коронавирусом пациентов скончались за сутки на Ставрополье

В регионе продолжают умирать пациенты с коронавирусной инфекцией Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с диагнозом коронавирусная инфекция. Так, за сутки скончались еще четыре человека.

Всего число жертв в регионе достигло 383. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Также за последние сутки коронавирусом заболело еще 156 человек. Всего за время пандемии -19232. Есть и хорошие новости. Так, за сутки выздоровело 114 человек. Всего в регионе болезнь победили - 13939.

- Мы продолжаем тестирование на COVID-19, наращиваем коечный фонд, расширяем возможности больниц по диагностированию, обеспечиваем их новыми машинами «скорой помощи». Краевое здравоохранение должно постоянно повышать свой потенциал для помощи заболевшим, прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 14 районных больниц пополнились новыми автомобилями скорой помощи. Ключи от 17 машин главврачам медучреждений вручил лично губернатор Владимир Владимиров.