В Ставрополе 21 октября на нескольких улицах отключат воду

Городской водоканал на время отключения обеспечит подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону: 13−40 Фото: Архив "КП"

На нескольких улицах Ставрополя 21 октября, с 08:30 до 17:00 отключат воду. Причина — плановые работы на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

Итак, воду отключат жителям улицы Мичурина (от улицы Куйбышева до улицы Горной), улицы Гофицкого (от улицы Мичурина до яра), улиц Кольцова, С. Ковалевской и Дмитрова, а также проездов Закарпатский, Рижский и Володарского.

Без воды останутся и садовые товарищества «Здоровье», «Учитель"-2, 3. «Дорожник» и «Металлист».

Городской водоканал на время отключения обеспечит подвоз воды автоцистерной. Заявки принимаются по телефону: 13−40.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 22 октября с 09:00 до 16:00 из-за ремонта на газопроводе среднего давления временно отключат газ в некоторых домах. Жителям этих квартир рекомендуют закрыть все газовые краны.

При запахе газа или неполадках в работе системы газоснабжения необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу АО «Ставропольгоргаз» по тел.: 104 или 112.