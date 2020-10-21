В Москве передали дело о смерти подростка на Ставрополье в СКР

Дело о смерти 17-летнего Халила Сулейманова передали в Следственный комитет России. Проверку организовали после обращения к президенту России, рассказала Медине Сулейманова в социальных сетях.

Ответ администрации президента России Фото: СОЦСЕТИ

- Ваше обращение на имя президента Российской Федерации, полученное и зарегистрированное 15 октября, перенаправлено для рассмотрения в Следственный комитет России, - сказано в документе.

В апреле 2020 года Халил пожаловался на жуткую боль в колене, а после у него поднялась температура до 39,5 градусов. Мальчику диагностировали ушиб. Впоследствии боль перешла в спину, а больной пожаловался на слабость. Сначала в консультации хирургу подростку отказывали, полагая, что он симулирует. Через пару дней у пациента вышла сыпь на спине, и его увезли для срочной операции. Спустя пару часов после Халил умер.