В Ставрополе 21 октября включили отопление

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе с 21 октября начался отопительный сезон. Эта новость, безусловно, порадовала жителей краевого центра.

Ведь, не секрет, что в последние несколько дней начали поступать обращения от горожан, которые жаловались на некомфортную температуру в квартирах. Поэтому в администрации Ставрополя приняли решение о начале отопительного сезона.

С сегодняшнего дня тепло придет во все дома и организации города без исключения. На наладку всей системы дано несколько суток.

Однако нужно ли отапливать или не отапливать каждый конкретный дом, по-прежнему зависит от его жильцов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» выясняла, в каких городах и районах края уже потеплели батареи в домах, а где только готовятся к запуску отопительного сезона.