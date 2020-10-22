На Ставрополье экс-мэр считает, что его сместили "куклы вуду"

Максим Клетин, говоря о своих недоброжелателях, вспомнил, что читал в детстве Фото: СОЦСЕТИ

Бывший мэр Георгиевска Максим Клетин объяснил, кто сместил его с должности главы. В интервью градоначальник назвал тех, кому он неугоден, "куклами вуду".

- Я в детстве любил научную фантастику. В моем детстве это было большой редкостью. Книги продавались ограниченными тиражами. И я запомнил одно великолепное произведение Роберта Хайнлайна. Оно называется "Кукла вуду", - сказал Клетин и добавил. - Вот в Георгиевском городском округе всегда они были. Достаточно успешные и хорошо себя чувствовали.

Называть имена "кукол вуду" бывший чиновник отказался и пожелал им "здоровья и долгих лет жизни".

Максима Клетина уволили с должности 13 октября. Заседание по этому вопросу прошло после представления Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Сотрудник ведомства объявил окружным депутатам, что мужчина не может находиться на посту градоначальника из-за гражданства Израиля, скрытого перед трудоустройством. Такие подробности стали известны в ходе расследования дела Клетина о подделке диплома и угрозах убийством.

Экс-мэр намерен обжаловать решение депутатов в Ленинском суде Ставрополя. Иск принят, 20 октября прошло предварительное слушание, следует из материалов на официальном сайте суда.

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