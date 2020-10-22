В Ставрополе жители могут предложить место для нового арт-объекта

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре появится скульптура, изображающая Бабу-Ягу. Об этом сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Меценаты предложили городским властям установить в городе новый арт-объект – памятник Бабе-Яге.

Известно, что скульптурное изображение сказочной колдуньи прибудет в Ставрополь в ноябре.Градоначальник Иван Ульянченко предложил жителям краевого центра выбрать место, где можно установить памятник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе работники «Горзеленстроя» тщательно готовятся к наступлению заморозков, чтобы цветочные ковры вновь радовали горожан с возвращением в Ставрополь тепла и яркого солнца.

Так, перезимуют в почве и луковичные растения – тюльпаны. Они тоже приспособлены к минусовым температурам.

Кстати, один из самых больших цветников города рядом с памятником Лермонтову будет радоваться своим убранством вплоть до первых заморозков.