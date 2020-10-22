Губернатор Ставрополья поручил оперативно рассматривать обращения по вопросам отопления

Губернатор Ставрополья обсудил с министром ЖКХ края готовность нашего региона к отопительному сезону.

По словам Романа Марченко, паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода получили вовремя все районы края, даже несмотря на то, что в 2020 году сокращен на месяц срок, к которому эта работа должна была быть завершена — до 15 октября.

— Сроки старта отопительного сезона определяются каждым муниципалитетом самостоятельно. При этом социальные объекты по всему краю начали отапливаться 10 дней назад, — прозвучало на встрече.

—Каждое обращение по поводу отопления нужно рассматривать и, если нужно — включать его раньше. Мы не должны допустить, чтобы люди мерзли, чтобы к коронавирусу добавилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, — подчеркнул глава региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе с 21 октября включили отопление в домах жителей города. Его решили начать по просьбам горожан несмотря на то, что в краевом центре еще достаточно теплая погода.

Пресс-служба мэрии уточнила, что с 21 октября тепло придет во все дома и организации Ставрополя без исключения. На наладку всей системы дано несколько суток.