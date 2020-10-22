На Ставрополье запустили операцию «Профилактика — КМВ»

Во время рейда правоохранители обнаружили около 100 нарушений ПДД РФ Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

На Ставрополье провели операцию «Профилактика — КМВ»

Около 100 нарушений правил перевозки пассажиров и грузов обнаружили во время рейда на КМВ. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью. Рейд проходил 22 октября в связи с тем, что на ставропольских курортах участились аварии с маршрутками и автобусами.

Нарушителей искали сотрудники Госавтоинспекции, Гостехнадзора и Ространснадзора. Они проверяли документы, техническое состояние автомобилей, прохождение водителем предрейсового медосмотра, условия перевозки пассажиров и грузов, соблюдение водителем режима труда и отдыха.

Во время рейда правоохранители обнаружили около 100 нарушений ПДД РФ. В 19 транспортных средствах нашли незаконные изменения конструкции, после чего их сняли с регистрации в ГИБДД.

Также выяснилось, что в шести автобусах неисправно рулевое управление, и их увезли на штрафстоянку.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительницу ставропольского города Ипатово оштрафовали на четыре тысячи рублей за ролик поездки с непристегнутым ремнем и малышом на руках. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД.

Так, молодая блогер не могла и предположить, чем закончится для нее обычное видео, которое она опубликовала в Инстаграме после поездки с подругой в поликлинику.

Мать снимала и комментировала, будучи за рулем машины. В это время на пассажирском сиденье находилась ее знакомая с грудным ребенком.