На Ставрополье начнут эксперимент по внедрению альтернативного водоснабжения

Отдельная подача технической воды снизит затраты жителей на водоснабжение

Власти Ставрополья планируют провести эксперимент «двухтрубной» подачи воды в одну из сельских территорий. Техническую воду подведут к селу отдельно от питьевой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Летом полив огородов в личных подсобных хозяйствах часто ведется питьевой водой из водопровода. Это создает дополнительную нагрузку на сеть.

Так, отдельная подача технической воды снизит затраты жителей на водоснабжение - питьевая вода стоит дороже.

Поручение о проработке эксперимента дано краевому министерству ЖКХ. Владимир Владимиров также поручил министерству вести постоянный мониторинг качества воды в населенных пунктах.

По данным регионального правительства, проблемы с водоснабжением в крае испытывают жители 107 сел, в регионе разработана пятилетняя программа развития водоснабжения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья обсудил с министром ЖКХ края готовность нашего региона к отопительному сезону.

По словам Романа Марченко, паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода получили вовремя все районы края, даже несмотря на то, что в 2020 году сокращен на месяц срок, к которому эта работа должна была быть завершена — до 15 октября.

— Сроки старта отопительного сезона определяются каждым муниципалитетом самостоятельно. При этом социальные объекты по всему краю начали отапливаться 10 дней назад, — прозвучало на встрече.