Пять зараженных коронавирусом пациентов скончались на Ставрополье за сутки

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 180 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших коронавирусом пациентов на Ставрополье достигло 19778. За сутки диагноз подтвердился еще у 180 жителей региона.

На данный момент – это самый высокий показатель заболеваемости за весь период пандемии.

Также растет число умерших пациентов. За сутки скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом.

Всего на Ставрополье жертвами болезни стали 396 человек. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Из хороших новостей: 185 человек за сутки выздоровели. Их сняли с медицинского наблюдения. Общее число пациентов, преодолевших COVID-19, уже составляет 14585. - Ситуация по-прежнему сложная. И лучшей защитой от вируса все еще остаётся профилактика и ответственное отношение к собственному здоровью и благополучию близких. Обязательно соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора, - обратился губернатор к землякам.