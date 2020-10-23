В Ставрополе подорожал проезд в городском транспорте

Проезд в общественном транспорте Ставрополя снова подорожал. Теперь проехать на автобусе стоит на два рубля дороже. Вместо прежних 20-ти, билет стоит 22 рубля.
Постановление принято региональной тарифной комиссией Ставропольского края от 22 октября 2020 года.
Повышение цен распространяется на перевозки пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам с регулируемыми тарифами.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье начнут эксперимент по внедрению альтернативного водоснабжения
Отдельная подача технической воды снизит затраты жителей на водоснабжение
Власти Ставрополья планируют провести эксперимент «двухтрубной» подачи воды в одну из сельских территорий. Техническую воду подведут к селу отдельно от питьевой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пять зараженных коронавирусом пациентов скончались на Ставрополье за сутки
Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей (подробнее)