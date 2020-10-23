В Ставрополе подорожал проезд в городском транспорте

Проезд в общественном транспорте Ставрополя снова подорожал. Теперь проехать на автобусе стоит на два рубля дороже. Вместо прежних 20-ти, билет стоит 22 рубля.

Постановление принято региональной тарифной комиссией Ставропольского края от 22 октября 2020 года.

Повышение цен распространяется на перевозки пассажиров общественным транспортом по муниципальным маршрутам с регулируемыми тарифами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье начнут эксперимент по внедрению альтернативного водоснабжения

Отдельная подача технической воды снизит затраты жителей на водоснабжение

Власти Ставрополья планируют провести эксперимент «двухтрубной» подачи воды в одну из сельских территорий. Техническую воду подведут к селу отдельно от питьевой.

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